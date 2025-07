Leone XIV: visita la Specola Vaticana a Castel Gandolfo nell’anniversario dell’allunaggio

Nella tarda mattinata di oggi, in occasione dell’anniversario dell’allunaggio del 20 luglio 1969, Papa Leone XIV si è recato in visita presso le Cupole della Specola Vaticana, a Castel Gandolfo. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede. La visita è avvenuta subito dopo la recita dell’Angelus, presieduto dal Pontefice nella residenza estiva dei Papi. La Specola Vaticana, tra le più antiche istituzioni di ricerca astronomica al mondo, è attiva a Castel Gandolfo dal 1935 e prosegue la missione di studio del cosmo alla luce della tradizione della Chiesa. La ricorrenza dell’allunaggio ha offerto un’occasione simbolica per sottolineare il valore della meraviglia e della ricerca, anche alla luce della fede.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /