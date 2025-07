Diocesi: Bologna, card. Zuppi convoca i sindaci per rilanciare la partecipazione e l’impegno civico

Un invito ai sindaci del territorio per rilanciare la partecipazione sociale e politica: è l’iniziativa dell’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, che ha convocato un incontro per sabato 27 settembre nel Seminario arcivescovile. L’appuntamento, ispirato ai contenuti del recente Giubileo dei governanti, punta a promuovere la formazione e l’impegno civico come strumenti fondamentali per il bene comune. Nella lettera inviata nei giorni scorsi ai primi cittadini, il cardinale sottolinea l’urgenza di costruire alleanze tra istituzioni e Chiesa per rigenerare motivazioni e competenze nel servizio alla comunità. L’incontro sarà preparato da una commissione mista che coinvolge l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, la Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, alcuni sindaci, ex amministratori ed esperti. Obiettivo: offrire spunti concreti per una nuova proposta formativa destinata ai laici, capace di coniugare etica personale e impegno pubblico. “L’auspicio – afferma l’arcivescovo nella lettera-invito ai sindaci – è che, nel rispetto delle specifiche competenze e missioni, si possa collaborare per dare motivazioni e risorse a un rinnovato impegno. In particolare, la diocesi di Bologna intende trarre da questo progetto indicazioni per una più adeguata proposta formativa da rivolgere ai laici per coniugare insieme coerenza morale personale e impegno sociopolitico”.

