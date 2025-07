Giubileo Giovani: Dicastero Evangelizzazione, on line il Vademecum dei pellegrini

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

È online il vademecum generale del Giubileo dei Giovani (https://www.iubilaeum2025.va/it/pellegrinaggio/calendario-giubileo/GrandiEventi/Giubileo-dei-Giovani/vademecum.html), contenente tutte le informazioni utili “per prepararsi a vivere al meglio questo grande evento” in programma a Roma dal 28 luglio al 3 agosto 2025. Il Giubileo dei Giovani, spiegano dal Dicastero per l’evangelizzazione, che ne ha in carico l’organizzazione, “prevede un ricco programma di celebrazioni, incontri e momenti di festa che coinvolgeranno centinaia di migliaia di giovani provenienti da ogni parte del mondo. Ci sarà, per tutti, la possibilità di recarsi in pellegrinaggio alle Porte Sante, e di ricevere l’indulgenza giubilare accostandosi al sacramento della riconciliazione”. In più, i giovani avranno l’occasione di incontrare Papa Leone XIV, nella Veglia di preghiera di sabato 2 agosto e nella messa di domenica 3 agosto a Tor Vergata, da lui presieduta. “Il Vademecum fornisce indicazioni pratiche su programma, mobilità, Kit del Pellegrino, Pass del Giubileo, con informazioni su trasporti e pasti. A breve, saranno pubblicati sul sito del Giubileo anche il Vademecum con informazioni specifiche per le giornate del 2 e 3 agosto a Tor Vergata e per i partecipanti ospitati presso la Nuova Fiera di Roma”. Il Dicastero invita i pellegrini in arrivo a leggere il Vademecum con attenzione, verificando regolarmente gli eventuali aggiornamenti, e a scaricare l’app ufficiale “Iubilaeum25”, disponibile su tutte le piattaforme.