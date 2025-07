Spiritualità: Isola del Gran Sasso, il 12 luglio al santuario di San Gabriele la festa del pellegrino

(Foto santuario di San Gabriele)

Sabato 12 luglio numerosi pellegrini arriveranno al santuario di San Gabriele per la 31ª edizione della festa del pellegrino, ideata e organizzata dal passionista padre Domenico Lanci, che intende ricordare ogni anno l’arrivo di San Gabriele dell’Addolorata a Isola del Gran Sasso, il 10 luglio 1859, e anche rievocare gli antichi pellegrinaggi a piedi al santuario, molto diffusi fino agli anni Cinquanta del secolo scorso. Il tradizionale appuntamento prevede l’arrivo di alcune migliaia di pellegrini, soprattutto da Abruzzo, Marche, Molise, Emilia Romagna, Lazio, Calabria.

I partecipanti si raduneranno a Isola del Gran Sasso; da qui, alle 7.30, dopo il saluto del sindaco, i pellegrini partiranno in processione verso il santuario di San Gabriele dove ci saranno il rito di accoglienza e la preghiera per il giubileo. Seguirà, alle 10.30, la solenne messa celebrata da monsignor Biagio Colaianni, arcivescovo di Campobasso-Bojano.

Nel pomeriggio ci sarà, alle ore 14, uno spettacolo musicale-folkloristico al quale parteciperà anche il comico abruzzese ‘Nduccio. Quindi, i pellegrini ripartiranno, dopo aver reso omaggio al santo con preghiere, canti e testimonianze di miracolati.