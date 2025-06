Leone XIV: ai ciclisti del Giro d’Italia, “siete modelli per i giovani di tutto il mondo”

“Siete modelli per i giovani di tutto il mondo”. Lo ha detto Papa Leone XIV accogliendo i partecipanti all’ultima tappa del Giro d’Italia, in Piazza dei Protomartiri Romani. “Tanto, veramente, si ama il Giro d’Italia e non soltanto in Italia. Il ciclismo è tanto importante, come lo sport in generale”, ha proseguito. Salutando calorosamente i corridori, il Pontefice ha espresso gratitudine per il loro esempio e ha augurato a tutti una giornata “bellissima”. “Spero che, come avete imparato a curare il corpo, anche lo spirito sia sempre benedetto”, ha detto, invitando a prendersi cura “di tutto l’essere umano: corpo, mente, cuore e spirito”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /