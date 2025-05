Giubileo 2025: Umofc, il 6 giugno a Roma incontro su leadership femminile, conciliazione e pace

“Donne, segni di speranza e vita” è il titolo dell’evento promosso dall’Unione mondiale delle organizzazioni femminili cattoliche (Umofc) in occasione dell’Anno giubilare 2025. L’incontro si terrà il 6 giugno, alle ore 15.15, nella Sala Pio XI di Palazzo San Calisto, a Roma, con traduzione simultanea in italiano, inglese, francese e spagnolo. “Sarà un’occasione per mettere in luce il ruolo delle donne di fede come portatrici di speranza, protagoniste attive del presente e costruttrici di un futuro più giusto e solidale”, si legge nella presentazione. L’appuntamento si colloca tra il Giubileo delle famiglie e quello delle associazioni. Il programma prevede tre interviste dinamiche su altrettanti temi: la leadership femminile nella Chiesa e nel mondo, la conciliazione tra lavoro e vita familiare per le donne, le donne come costruttrici di pace e portatrici di speranza. Interverranno, tra gli altri, María Lía Zervino, membro del Dicastero per i vescovi, Florence Mangin, ambasciatrice di Francia presso la Santa Sede, e Stephanie MacGillivray, di Caritas Internationalis. Seguirà la celebrazione eucaristica presieduta dal card. Luis Antonio Tagle nella basilica di Santa Maria in Trastevere. Chiuderà un momento conviviale sotto i portici di Palazzo San Calisto.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /