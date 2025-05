Giubileo 2025: Portogallo, a Fatima giornata del volontariato. Tavola rotonda e concerto della Schola Cantorum Pastorinhos

“C’è posto per la speranza?”: è la domanda che ispira la giornata dedicata al Giubileo dei volontari in programma sabato 31 maggio presso il Centro pastorale Paolo VI di Fatima. In sintonia con l’Anno santo 2025, l’appuntamento è stato organizzato per sottolineare – si legge sulla pagina web del santuario mariano – “l’importanza del volontariato e il suo contributo al rafforzamento delle comunità e alla promozione del bene comune”. Per riflettere sul tema della giornata giubilare è prevista alle ore 15.00 una tavola rotonda con la partecipazione di quattro personalità provenienti da diversi settori della società portoghese, legate in modo diverso al mondo del volontariato: Catarina Furtado, presidente dell’associazione Corações com Coroa e ambasciatrice di buona volontà del Fondo delle Nazioni unite per la popolazione; Flávio Soares, presidente dell’associazione Effectus, che accompagna le persone con disabilità, i loro assistenti e famigliari; Isabel Jonet, presidente della Federazione portoghese dei banchi alimentari contro la fame; e mons. José Traquina, vescovo di Santarém e presidente della commissione episcopale per la pastorale sociale e la mobilità umana. I quattro ospiti si confronteranno e dialogheranno con il pubblico con la moderazione di Patrícia Duarte, direttrice dell’ufficio comunicazione del santuario di Fatima. Per la conclusione della giornata è previsto un momento musicale con l’esibizione della Schola Cantorum Pastorinhos di Fatima.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /