Papa Francesco: ai funerali anche i leader del Consiglio mondiale delle Chiese (Wcc), “una voce profetica per la pace e la giustizia”

Ai funerali di domani di Papa Francesco saranno presenti anche i leader del Consiglio mondiale delle Chiese: il moderatore del comitato centrale dell’organismo ecumenico, il vescovo Heinrich Bedford-Strohm, e il segretario generale, rev. Jerry Pillay. Bedford-Strohm ha dichiarato: “Insieme a tutta la Chiesa cattolica romana, noi del Consiglio ecumenico delle Chiese piangiamo la perdita di uno straordinario pastore del popolo di Dio”. Il rev. Pillay ha osservato che la scomparsa di Papa Francesco è “un lutto in tutto il mondo, non da ultimo tra i suoi numerosi alleati e ammiratori nel movimento ecumenico mondiale”. “Il suo papato è stato un grande dono per il movimento ecumenico”, ha aggiunto, definendo Francesco “un collaboratore devoto nei nostri sforzi per l’unità e la riconciliazione dei cristiani e una voce profetica per la pace, l’ambiente e la giustizia ovunque”.

