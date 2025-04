Giubileo 2025: Spagna, iniziativa “Fari per la speranza”. Prima testimonianza sulla fede nel popolo rom

L’ufficio per le cause dei santi della Conferenza episcopale spagnola ha lanciato il progetto “Ravvivare la speranza in comunione con i santi”. A partire da questo mese di aprile e fino al prossimo novembre verrà divulgato mensilmente un video con una testimonianza sulla “speranza frutto della fede”, secondo quanto riferito dai promotori. Ogni video-testimonianza sarà presentata ufficialmente sul programma “Ecclesia al día” in onda sul canale televisivo Trece, per poi essere inserito e pubblicato sulla pagina web della Conferenza episcopale. Ciascuno degli otto video – affermano i responsabili dell’ufficio – si presenta come “un faro di speranza” perché “dietro ogni testimonianza c’è una storia semplice, ma illuminata dalla speranza che mostrerà come l’amore di Dio rende possibile la forza nella debolezza. Inoltre, ogni storia è legata a una beatitudine”, spiega la direttrice dell’ufficio per le cause dei santi, Lourdes Grosso. “Abbiamo l’esperienza che le relazioni umane, le diverse circostanze, i comportamenti, le sofferenze, le contrarietà, le difficoltà, i sacrifici della vita quotidiana possono essere affrontati con ribellione, evasione o speranza. Il terzo atteggiamento è proprio quello di una vita beata”, continua ancora Grosso. Il primo “faro” è incentrato sulla beatitudine “Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli” (Matteo 5,3) e raccoglie la testimonianza di Belén Carreras Maya, missionaria di origine rom, sulla bellezza dell’appartenere al mondo cattolico mantenendo le proprie radici culturali.

