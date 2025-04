Papa Francesco: arriva a sorpresa in piazza San Pietro, “buona domenica delle Palme, buona Settimana Santa”

(Foto Calvarese/SIR)

Il Papa, al termine della messa della Domenica delle Palme, presieduta dal card. Sandri, è arrivato sul sagrato di piazza San Pietro per salutare le oltre 20mila persone radunate per la celebrazione eucaristica, che segna l’inizio della Settimana Santa. Accompagnato dal suo infermiere personale, Massimiliano Strappetti, e da uno dei suoi segretari particolari, don Juan, dopo aver seguito la celebrazione in televisione Papa Francesco è passato dalla basilica ed è arrivato sul sagrato in carrozzella e senza i naselli per l’ossigeno. “Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa!”, le parole pronunciate dal Santo Padre. In risposta, i fedeli hanno applaudito e agitato i ramoscelli d’ulivo. Poi Bergoglio è passato a salutare i fedeli delle prime file. È la seconda sorpresa papale che ha come scenario piazza San Pietro, dopo quella di domenica scorsa al termine della messa presieduta da mons. Fisichella per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, dopo aver attraversato anche lui in carrozzella la Porta Santa come gli altri pellegrini. Venerdì scorso, invece, sempre fuori programma, il Santo Padre è entrato in carrozzella nella basilica di San Pietro per pregare, e ieri ha pregato nella basilica di Santa Maria Maggiore davanti alla venerata icona di Maria Salus Populi Romani, a lui molto cara e davanti alla quale si raccoglie anche in occasione di ogni suo viaggio apostolico.