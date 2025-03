Papa al Gemelli: card. Tolentino, “non solo i cristiani pregano con lui in tutto il mondo”, “accogliamo il suo magistero della fragilità e della sofferenza”

“Fin dall’inizio del pontificato Papa Francesco ci ha chiesto di pregare per lui. Lo stiamo facendo in piazza San Pietro e in tutto il mondo, intensificando la nostra preghiera per il Santo Padre”. Il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, ha cominciato così a guidare il Rosario per la salute del Papa, in piazza San Pietro, mentre il Santo Padre sta concludendo il ventiquattresimo giorno di degenza al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. “E non sono solo i cristiani a farlo”, ha proseguito il cardinale: “anche i fedeli di altre religioni e perfino molti non credenti uniscono i loro cuori attorno a Papa Francesco”. “Che le nostre preghiere e il nostro affetto gli siano vicini e che, allo stesso tempo, diventiamo sempre più disponibili ad accogliere il magistero della fragilità e della sofferenza che stiamo ricevendo in questo momento dal Santo Padre”, l’invito ai fedeli presenti in piazza: “Il suo è un magistero prezioso, che ci responsabilizza nell’accoglienza e nella cura dei malati, dei poveri e di tutti coloro che soffrono. Maria, custode e maestra della speranza, rimasta fedelmente ai piedi della croce di Gesù, ci insegni l’arte di condividere fraternamente il peso della croce”. Da domani e fino al 14 marzo, ha reso noto la Sala Stampa della Santa Sede, in occasione degli esercizi spirituali della Curia Romana – a cui il Papa ha partecipato oggi in videocollegamento – l’orario del Rosario sarà anticipato e si terrà al termine della meditazione delle 17.00 in Aula Paolo VI, tenuta da padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia.

