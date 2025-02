Papa al Gemelli: vescovi Abruzzo-Molise, “affettuosa vicinanza”

I vescovi della Conferenza episcopale abruzzese-molisana (Ceam), in una nota diffusa oggi, esprimono “affettuosa vicinanza” a Papa Francesco in questi giorni ricoverato al Policlinico “A. Gemelli”. Raccogliendo l’invito della Presidenza della Cei, riporta la nota firmata da mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e presidente Ceam, i presuli “esortano le comunità di Abruzzo e Molise ad unirsi in preghiera perché il Signore doni al Santo Padre la forza necessaria e la grazia della guarigione con l’augurio che presto possa tornare a camminare in mezzo al suo popolo, con vicinanza e tenerezza”.

