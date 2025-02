Giubileo 2025: Lumsa, domani la presentazione del libro “Pier Giorgio Frassati e i suoi sentieri”

In occasione dell’Anno giubilare, l’Università Lumsa ha programmato due incontri di approfondimento sul tema “I segni del Giubileo. La montagna protagonista 1900-2025”. Gli appuntamenti, organizzati in collaborazione con la Fondation Émile Chanoux di Aosta, il Cai Lazio e il Cai Roma e la Giovane Montagna sezione di Roma, intendono proporre una riflessione su spiritualità, religiosità e montagna che parta dal motto dell’Anno Santo 2025, “Pellegrini di speranza”, cui possono fare riferimento i frequentatori delle montagne anche alla luce dell’insegnamento dell’enciclica Laudato si’ del 2015, con la quale Papa Francesco ha posto all’attenzione del mondo la sfida della questione ecologica.

Il primo incontro, in collaborazione con Azione Cattolica italiana della diocesi di Roma, Gruppo Fuci Roma Sapienza “Vittorio Bachelet” e con il patrocinio del Gruppo italiano scrittori di montagna, è in programma alle 17.30 di giovedì 13 febbraio presso la sede Giubileo (Sala Pia) dell’Università Lumsa, che ospiterà la presentazione del libro “Pier Giorgio Frassati e i suoi sentieri” (Effatà Editrice, 2024). Il pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali di Francesco Bonini, rettore dell’Università Lumsa, e di Franco Manes, deputato della Valle d’Aosta, e proseguirà con l’autore del volume , Antonello Sica (accademico del Gism – Gruppo italiano scrittori di montagna), che dialogherà con Oscar Gaspari (ricercatore dell’Università Lumsa).

Il secondo e ultimo appuntamento è previsto giovedì 27 febbraio e vedrà la presenza dello scrittore Erri De Luca.

