Giornata mondiale pace: Comunità Sant’Egidio, la manifestazione a piazza San Pietro in attesa dell’Angelus

Il 1° gennaio, in occasione della 59a Giornata mondiale della Pace, di fronte ad uno scenario mondiale attraversato da troppe guerre e dal terrorismo, in unione con il messaggio di Papa Leone “La pace sia con tutti voi. Per una pace disarmata e disarmante”, la Comunità di Sant’Egidio invita a cominciare il nuovo anno con la manifestazione “Pace in tutte le terre”. L’appuntamento a Roma è alle 11.00 a Largo degli Alicorni (inizio del colonnato di sinistra in piazza San Pietro). Durante la manifestazione, in attesa dell’Angelus, saranno esposti cartelli con i nomi di Paesi e regioni del mondo dove sono ancora in corso conflitti e violenze diffuse, come in questo momento ancora in Ucraina, ma anche in tante zone dell’Africa, dal Sahel fino al Sudan e al nord del Mozambico.

Sant’Egidio si riunirà anche in altre città di tutti i continenti, con marce e veglie di preghiera, augurandosi che vengano ascoltate le parole di Papa Leone, che nel suo messaggio per il 1° gennaio ricorda lo scandalo rappresentato dai 2.718 miliardi di dollari di spese militari del 2024 (il 2,5 per cento del Pil mondiale), invitando a percorrere “la via disarmante della diplomazia e del diritto internazionale”.

