Leone XIV: Angelus, “non lasciamo che i miraggi soffochino l’amore nelle famiglie”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Il mondo, purtroppo, ha sempre i suoi ‘Erode’, i suoi miti di successo ad ogni costo, di potere senza scrupoli, di benessere vuoto e superficiale, e spesso ne paga le conseguenze in solitudine, disperazione, divisioni e conflitti. Non lasciamo che questi miraggi soffochino la fiamma dell’amore nelle famiglie cristiane”. Così Papa Leone XIV all’Angelus di oggi in piazza San Pietro, festa della Santa Famiglia. Il Pontefice ha esortato a custodire “i valori del Vangelo: la preghiera, la frequenza ai sacramenti – specialmente la Confessione e la Comunione – gli affetti sani, il dialogo sincero, la fedeltà, la concretezza semplice e bella delle parole e dei gesti buoni di ogni giorno”. Leone XIV ha spiegato che “ciò le renderà luce di speranza per gli ambienti in cui viviamo, scuola d’amore e strumento di salvezza nelle mani di Dio”. Il Papa ha ricordato che Erode “quando apprende dai Magi che è nato il ‘re dei Giudei’, sentendosi minacciato nel suo potere, decreta l’uccisione di tutti i bambini di età corrispondente a quella di Gesù”. “Nel suo regno – ha proseguito – Dio sta realizzando il miracolo più grande della storia, ma questo lui non riesce a vederlo, accecato dal timore di perdere il trono, le sue ricchezze, i suoi privilegi”.