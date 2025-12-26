Taizé: Hidalgo (sindaca), “la nostra città vi attende e sostiene con grande orgoglio i valori di apertura e fraternità”

Fr. Matthew, priore di Taizé, con l'arcivescovo di Parigi mons. Ulrich (Foto Taizé)

“Queste giornate di dialogo, riflessione e condivisione sono momenti preziosi che vi riuniscono attorno ai valori di apertura e fraternità, valori che anche Parigi, città accogliente e città rifugio, sostiene con grande orgoglio. (…) Sappiate che Parigi vi attende con ansia e gioia”. A nome della Città di Parigi, la sindaca Anne Hidalgo ha rivolto un messaggio di invito ai 15mila giovani europei che, dal 28 dicembre al 1° gennaio 2026, arriveranno nella capitale francese e nell’Île-de-France per il 48° incontro europeo dei giovani organizzato dalla comunità ecumenica di Taizé. Per promuovere questa iniziativa, da sempre connotata ecumenicamente perché coinvolge giovani di diverse confessioni, i tre presidenti del Consiglio delle Chiese cristiane in Francia hanno firmato congiuntamente una lettera per esprimere il loro sostegno a questa nuova tappa del “Pellegrinaggio di fiducia”. “Cari giovani, siamo convinti che sarete accolti calorosamente dai credenti delle nostre rispettive comunità cristiane, e anche dalle persone di buona volontà che decideranno di aprirvi le loro porte”, si legge nel messaggio. “Grazie a voi, alcune di queste persone potrebbero persino sperimentare l’esperienza di ‘accogliere inconsapevolmente degli angeli’ (cfr Ebrei 13,2)”. L’invito dei capi delle Chiese ai giovani è quello di mettersi “al servizio dell’annuncio del Vangelo in un mondo che ha così disperatamente bisogno di speranza”. Il messaggio è firmato da mons. Éric de Moulins-Beaufort, presidente della Conferenza episcopale francese, dal metropolita Dimitrios, presidente dell’Assemblea dei vescovi ortodossi di Francia, e dal pastore Christian Krieger, presidente della Federazione protestante di Francia.