Elezioni regionali: vescovi veneti, un “invito al voto” per contribuire “allo sviluppo integrale, sostenibile e inclusivo”

Allegati Messaggio vescovi veneti per elezioni regionali

Dai vescovi del Veneto giunge, in occasione delle ormai prossime elezioni regionali del 23 e del 24 novembre 2025, un forte e motivato “invito al voto” per contribuire così – con la partecipazione di tanti – “allo sviluppo integrale, sostenibile e inclusivo” della Regione.

“La politica – affermano i vescovi nel messaggio – è un modo esigente di vivere l’impegno cristiano al servizio degli altri e ogni cristiano è sempre chiamato a questa carità, secondo la sua vocazione e le sue possibilità d’incidenza nella vita della polis. Nessuno può abdicare alla sua responsabilità socio-politica, né può limitarsi a consegnare ad altri deleghe in bianco. Per questo il libero voto per la promozione del bene comune rimane un diritto ma è anche un dovere. Nell’attuale fase storica così densa di complessità, di conflitti e di crisi inedite, nessuno – tanto meno il cristiano – può assumere un atteggiamento rinunciatario e individualistico. C’è bisogno del contributo di tutti”.

Vengono, quindi, sottolineate questioni cruciali ed urgenti che devono essere affrontate: l’“inverno demografico”, l’emigrazione giovanile, l’invecchiamento della popolazione e le conseguenti nuove richieste di assistenza sanitaria e sociale, le questioni legate allo sviluppo territoriale e alla tutela ambientale, la convivenza multietnica. E sono segnalate alcune precise attenzioni. “Ci stanno a cuore – scrivono i vescovi veneti – la difesa della vita, dal suo concepimento alla morte naturale, la tutela del diritto universale alla salute e la garanzia di percorsi di crescita umana e culturale delle giovani generazioni nell’alleanza educativa tra il sistema scolastico pubblico – composto da scuole statali e paritarie – e le famiglie. La lotta contro la crescente povertà e l’impegno per i giovani e con i giovani nel favorirne opportunità di lavoro e possibilità concrete di trovare casa richiedono ampie alleanze e, soprattutto, politiche lungimiranti. L’attuale società multiculturale guadagnerà certamente in coesione e sicurezza da un attento e saggio governo della convivenza, affinché i migranti non siano considerati soggetti da cui difendersi o unicamente come forza lavoro ma come persone con cui costruire insieme il futuro dei nostri territori. La cura del creato e la tutela dell’ambiente naturale e sociale richiedono attenzione alla drammatica desertificazione delle aree interne e montane e al tema dell’inquinamento”.

I vescovi del Veneto (diocesi di Adria-Rovigo, Belluno-Feltre, Chioggia, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e Vittorio Veneto) concludono così il loro messaggio: “Lo sviluppo integrale, sostenibile e inclusivo della nostra Regione, partendo sempre dal rispetto e dalla dignità delle persone e delle comunità, sarà rafforzato anche da una convinta e significativa partecipazione al voto che garantirà alle istituzioni democraticamente elette di essere ancora più efficaci e autorevoli nell’affrontare nodi e scelte in gioco. Potremo così contribuire, con la nostra partecipazione, al bene di tutti”.