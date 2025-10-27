Tv2000: dal 3 novembre la terza stagione di “Canonico”

Dal 3 novembre, ogni lunedì in prima serata su Tv2000, parte la terza stagione di “Canonico”, la serie di successo prodotta dalla televisione della Cei, che vede protagonista Michele La Ginestra nei panni di don Michele, un sacerdote che ha seguito la sua vocazione da adulto, dopo aver lavorato come pilota di aerei di linea, e che ha trascorso quattro anni da missionario in Colombia. Tra le principali novità di quest’anno l’arrivo di Debora Villa, come coprotagonista. L’attrice, al suo debutto nel ruolo di una suora, interpreta suor Betta, una religiosa fuori dagli schemi che vive la Chiesa con lo spirito e l’energia di una donna moderna. Le quattordici puntate sono dirette da Peppe Toia. Le riprese si sono svolte tra Roma e la Liguria. Le scene esterne sono state girate nei Comuni di Pietra Ligure, Loano, Noli, Giustenice, Finalborgo e Calizzano, in provincia di Savona. La terza stagione si apre con le elezioni comunali a Roccaspera. Due candidati si sfidano per la carica di sindaco: Armando (Lorenzo Balducci), ex militare rientrato in paese che lavora in una cooperativa agricola e che nella stagione precedente ha contribuito a smascherare gli intrighi dell’ex sindaca, e Bruno Mariotti (Federico Perrotta), tuttofare della parrocchia che vuole dimostrare il proprio valore alla perpetua Angela (Mariateresa Pascale) e a se stesso. Mentre don Michele attraversa un momento personale difficile, arrivano in paese alcuni nuovi personaggi. Suor Betta è una religiosa esuberante e dal carattere forte che arriva in motocicletta, inviata dal vescovo per aiutare don Michele e la comunità parrocchiale. Giulio (Alessandro Quattro) è un ex commilitone e amico di Armando che arriva con il figlio adolescente per ricominciare una nuova vita. Malak (Cristiana Capolino), una giovane donna di origine sinti in fuga che porta con sé dei segreti. Questi personaggi porteranno scompiglio a Roccaspera: il temperamento impetuoso di suor Betta, gli scopi nascosti di Giulio e i segreti di Malak creeranno situazioni inaspettate che richiederanno la saggezza e l’intervento di don Michele. Una stagione corale dove ogni personaggio, dal parroco agli abitanti del paese, rappresenta in modo coinvolgente i valori evangelici più autentici.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /