Cinema: Trento, al via dal 18 settembre “Religion Today Film Festival” con 64 film in gara

Sono 64 i film in concorso, provenienti da 32 Paesi diversi, 25 registi ospiti, un record per il Festival, numerose masterclass, presentazioni di libri e tavole rotonde: questo e tanto altro animerà dal 18 al 25 settembre la rassegna cinematografica internazionale che da 27 anni emoziona Trento e non solo, portando in città ospiti e opere artistiche di respiro globale, parlando di fede e religione, strizzando l’occhio all’attualità e coinvolgendo le giovani generazioni. La 27ª edizione di “Religion Today Film Festival – Nuove Visioni” è stata presentata stamani a Trento.

La manifestazione si aprirà presso il Teatro San Marco di Trento, con la proiezione di “A Nord di Lampedusa”, film documentario di Alessandro Rocca e Davide De Micheli (Italia, 81’). Come ogni anno, Religion Today porterà diverse anteprime al pubblico trentino, in particolare si segnala la prima mondiale per il documentario “Simulating Religious Violence”, di Jenn Lindsay, (Usa, 60’).

Rimane sempre forte anche la sinergia tra Religion Today e la diocesi di Trento: il convegno “Spirito digitale: nuove forme d’arte tra fede e intrattenimento” vedrà tra gli oratori la partecipazione di mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento, che si confronterà con professionisti del campo informatico e artisti, sul futuro di arte, fede e metodi di intrattenimento, cercando un incontro tra i tre. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 22 settembre alle 17.30 a Montagnaga di Piné, presso “Casa Iride”, sede della giovane associazione Shemà, con la quale Religion Today ha instaurato una solida collaborazione.

