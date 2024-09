Diocesi: Gorizia, al via questa sera il XXV Laboratorio di formazione per catechisti e educatori

Prenderà il via questa sera, 4 settembre, a San Canzian d’Isonzo, nella diocesi di Gorizia, il XXV Laboratorio di formazione per catechisti e educatori della diocesi che ha quest’anno come tema portante la “Mistagogia al centro”. Si tratta di un momento di confronto fra chi sta studiando, dal punto di vista teologico-pastorale e liturgico, il tempo della mistagogia e chi vive sul campo l’esperienza educativa con i bambini e ragazzi dell’iniziazione cristiana. Grazie all’aiuto di don Loris Della Pietra, liturgista dell’arcidiocesi di Udine, e don Fabio Mantese, direttore dell’Ucd di Vittorio Veneto, si approfondirà il significato della mistagogia. Oltre alla parrocchia ospitante, per la particolarità del tema il laboratorio vede la collaborazione con l’Ufficio liturgico diocesano, per questo sono invitati anche coloro che svolgono un servizio liturgico nelle nostre comunità.

Le due serate si svolgono presso la parrocchia Santi Canziani Martiri nei giorni 4-5 settembre dalle ore 18 alle ore 22.

