Spiritualità: Missionari Vincenziani, “Tre giorni con Maria” arriva a Sant’Angelo Lomellina in Lombardia

Dopo la Toscana il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa arriva in Lombardia: dal 2 al 5 ottobre sarà a Sant’Angelo Lomellina (Pv), in diocesi di Vigevano, nella comunità parrocchiale di San Michele Arcangelo. “A distanza di otto anni dall’arrivo della sacra statua della Vergine di Fatima, ecco ancora nella mia parrocchia arriva la Santa Vergine venerata come la ‘Madonna della Medaglia Miracolosa'”, dice don Enea Cassinari, parroco di Sant’Angelo Lomellina: “La mia comunità parrocchiale si è preparata e aspetta con fervore, per rendere grazie alla Madonna. Nei giorni del mese di ottobre dal 2 al 5 la santa statua della Vergine sarà esposta nella chiesa parrocchiale di Sant’Angelo Lomellina; inutile dirlo che in questo tempo in cui Satana emerge nel cuore di molti sulla terra, la presenza concreta e non solo spirituale della Santa Vergine, i suoi benefici, le sue intercessioni diventano oggetto palese anche in chi non volesse credere fino in fondo”. Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, di cui Sant’Angelo Lomellina è una delle tappe, ha preso avvio l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré e guarda al 27 novembre 2030, quando si celebrerà il bicentenario. Possono aggiungersi nuove tappe a questa iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione con la Famiglia Vincenziana: coloro che fossero interessati – si legge in una nota diffusa oggi – a promuovere un tempo breve di animazione pastorale con due Missionari Vincenziani e la sacra effigie della Madonna della Medaglia Miracolosa, possono contattare la Commissione della “tre giorni con Maria” all’indirizzo e-mail: tregiorniconmaria@gmail.com. “Il Signore ci ha lasciato scorgere la necessità sempre più urgente di uscire, andare, incontrare per annunciare il Vangelo del Regno di Dio che trova in Maria una creatura che lo ha vissuto integralmente, rendendola una persona lieta e pienamente realizzata”, spiega p. Valerio Di Trapani, visitatore della Provincia d’Italia dei Missionari Vincenziani: “Si tratta dunque di uscire per andare nelle comunità ecclesiali che intendono accogliere la proposta dei Missionari Vincenziani di animazione della comunità parrocchiale proponendo loro incontri di catechesi per giovani e adulti, di preghiera, di riconciliazione sacramentale, di visita alle persone fragili e malate e di amicizia con i giovani e adolescenti nei loro contesti di vita”.

Il programma della tappa di Sant’Angelo Lomellina del Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa prevede per mercoledì 2 ottobre alle ore 17.30 l’accoglienza della sacra effigie della Madonna della Medaglia Miracolosa e santo rosario. Alle 19 santa messa e dalle 21 alle 23 spazio alla preghiera personale. Il giorno successivo alle 10 visita agli ammalati della parrocchia, alle 14 preghiera personale. Alle 18.30 il rosario, alle 19 la messa. Alle 21 veglia vocazionale mariana. Venerdì 4 ottobre il programma prevede gli stessi appuntamenti del giorno precedente mentre in serata , alle 21, la liturgia penitenziale e le confessioni. Sabato 5 ottobre dalle 9 alle 12 preghiera personale, alle 14 preghiera personale, alle 18.30 il rosario, alle 19 la messa e il saluto e la distribuzione della Medaglia Miracolosa ai fedeli presenti.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /