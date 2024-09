Maltempo in Toscana e Veneto: Fontana, “vicino a popolazioni colpite. Apprensione per dispersi nel Pisano”

“Seguo con massima attenzione la situazione legata all’ondata eccezionale di precipitazioni delle ultime ore, con particolare riferimento a parte dei territori di Veneto e Toscana. Ringrazio chi in queste ore è impegnato senza sosta per soccorrere le persone coinvolte, fornire aiuto alle popolazioni colpite, affrontare danni e disagi”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in una nota. “Rivolgo un pensiero particolare ai parenti dei dispersi nel Pisano. Alle loro famiglie – conclude la terza carica dello Stato – va il mio abbraccio in questi momenti di forte apprensione”.

