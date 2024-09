Donne: Unione sportiva Acli Marche, a Offida un nuovo corso gratuito di autodifesa

Un corso gratuito di autodifesa per donne: a promuoverlo l’Unione Sportiva Acli Marche Aps, l’assessorato allo sport del Comune di Offida, col sostegno della Banca del Piceno. Il corso avrà luogo dal 25 settembre al 30 ottobre (presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino a Offida), ogni mercoledì dalle 19 alle 20.30 e sarà curato dall’istruttore Emanuele Conti e dallo staff di Ares 2.0 Evolution. La partecipazione al corso è gratuita e possono iscriversi donne di ogni età fino ad un massimo di 25 persone. Il corso, fanno sapere da Acli Marche, rientra nel progetto “Destinazione benessere e ricostruzione sportiva” cofinanziato dalla Regione Marche. L’iniziativa, spiegano i promotori, ha l’obiettivo di “aiutare le donne a evitare molestie e/o aggressioni, insegnare loro a distinguere tra pericolo reale e pericolo potenziale, spiegare l’atteggiamento da tenere nel caso di una possibile aggressione e le metodologie necessarie per farvi fronte in maniera efficace. Le donne, in questo modo, acquisiranno una maggiore consapevolezza delle proprie capacità personali e avranno più autostima”. Per informazioni e per le iscrizioni chiamare il numero 3442229927. Dal 2017 ad oggi la rete dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps ha organizzato ben 35 corsi gratuiti di autodifesa per donne nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro/Urbino. In totale finora i corsi hanno registrato 825 iscrizioni con 317 ore di lezione erogate.

