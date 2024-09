Commissione Ue: premiati 96 progetti Erasmus+ su insegnamento innovativo e benessere a scuola

Sono stati resi noti i 96 vincitori del premio europeo per l’insegnamento innovativo 2024. Si tratta di buone pratiche usate in oltre 30 Paesi, dentro e oltre l’Ue, che mettono al centro la dimensione del benessere sotto diversi aspetti: la salute fisica e mentale, la promozione delle competenze sociali ed emotive, la capacità di fare scelte sane, la creazione di ambienti scolastici e di classe che promuovono relazioni positive, la collaborazione, l’apprendimento e lo sviluppo personale e molto altro. I progetti selezionati sono suddivisi in quattro categorie: 17 nella categoria prima infanzia, 27 nella categoria istruzione primaria, 31 per l’istruzione secondaria e 21 legati alle scuole di istruzione e formazione professionale. In tutte le categorie ci sono anche progetti italiani premiati, come la ”rete di scuole che promuovono la salute” della Regione Toscana. ”Lanciato nel 2021”, spiega la nota della Commissione, ”il premio celebra i risultati degli insegnanti e delle scuole coinvolti nei progetti Erasmus+”. I progetti vincitori saranno raccontati su siti e piattaforme (come il sito web dell’European Innovative Teaching Award, i canali social di Erasmus+) e gli insegnanti premiati li potranno presentare durante l’evento ibrido “European Innovative Teaching Award event 2024” che si terrà il 14-15 novembre a Bruxelles e online.

