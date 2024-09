Papa Francesco: “famiglie cristiane, in Italia, in Europa e nel mondo, possano farsi strumenti di pace”

Messaggio di Papa Francesco al Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia in programma oggi a Loreto e Pompei. Nel testo, pervenuto tramite il suo segretario di Stato, card. Pietro Parolin, il pontefice, rivolgendo il suo saluto e assicurando “spirituale” vicinanza a tutti, “si compiace per tale momento di preghiera corale che annualmente coinvolge genitori, figli e nonni, sostenendoli nel cammino con la forza della fede”. Dal Papa anche il ricordo delle “tante famiglie in difficoltà, quelle nei territori di guerra o provate da grande povertà” affidate “all’amorevole sguardo della Vergine Madre” e l’auspicio che “le famiglie cristiane, in Italia, in Europa, e nel mondo, possano farsi strumenti di pace testimoniando la bellezza della vita comune”.

Il pellegrinaggio è promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo, in collaborazione con le Prelature pontificie dei due Santuari, l’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della Cei e il Forum nazionale delle Associazioni Familiari, con il patrocinio dei Comuni di Scafati (Sa), Pompei e Loreto.