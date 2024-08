West Nile Virus: Iss, “salgono a 232 i casi dall’inizio della sorveglianza, 8 decessi”

“Sessantuno nuovi casi umani di West Nile Virus sono stati segnalati nel periodo 22-28 agosto 2024”. Lo evidenzia il bollettino di sorveglianza integrata West Nile e Usutu virus del 29 agosto, diffuso oggi dall’Istituto superiore di sanità (Iss). “Dall’inizio di maggio 2024, sono stati segnalati in Italia 232 casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo (171 nel precedente bollettino); di questi 131 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (4 Piemonte, 1 Lombardia, 27 Veneto, 5 Friuli Venezia Giulia, 80 Emilia-Romagna, 3 Campania, 2 Puglia, 1 Calabria, 1 Sardegna, 2 casi importati dagli Stati Uniti e 5 dall’Albania), 29 casi asintomatici identificati in donatori di sangue (2 Piemonte, 8 Lombardia, 5 Veneto, 2 Friuli- Venezia Giulia, 11 Emilia-Romagna, 1 Campania), 72 casi di febbre (2 Piemonte, 1 Lombardia, 46 Veneto, 20 Emilia-Romagna, 1 Calabria, 1 caso importato da Oman e 1 dal Marocco)”, prosegue il bollettino, che segnala anche: “Tra i casi confermati sono stati notificati 8 decessi (1 Piemonte, 1 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 2 Emilia-Romagna). Il primo caso umano autoctono di infezione da WNV della stagione è stato segnalato dall’Emilia- Romagna il 26 giugno nella provincia di Modena. Salgono a 36 le Province con dimostrata circolazione di WNV in vettori/animali/uomo appartenenti a 11 Regioni”.

Nello stesso periodo è stato segnalato un caso di Usutu virus in provincia di Modena.

