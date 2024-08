Diocesi: Lecce, mons. Panzetta arcivescovo coadiutore eletto. Mons. Satriano (Cep), “assicuriamo la nostra preghiera per il ministero pastorale affidatogli dal Santo Padre”

In occasione della nomina di mons. Angelo Raffaele Panzetta ad arcivescovo coadiutore di Lecce, l’arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza episcopale pugliese (Cep), mons. Giuseppe Satriano, a nome dei vescovi delle Chiese di Puglia ha porto i fraterni auguri a mons. Panzetta per il nuovo servizio a cui è stato chiamato. “Come Conferenza episcopale regionale – afferma mons. Satriano – ci uniamo alla gioia dell’arcidiocesi di Lecce e del suo carissimo pastore, mons. Michele Seccia; ci rallegriamo con mons. Panzetta e gli assicuriamo la nostra preghiera per il ministero pastorale affidatogli dal Santo Padre Francesco”.

