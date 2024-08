Diocesi: Matera-Irsina, domani mons. Caiazzo ordina un nuovo sacerdote in cattedrale

(Foto diocesi di Matera-Irsina)

Domani, mercoledì 28 agosto, nella cattedrale di Matera un giovane diacono di 27 anni, Davide Fusiello, riceverà l’ordinazione presbiterale.

Sarà mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, a presiedere alle 19 la celebrazione durante la quale gli conferirà, mediante l’imposizione delle mani e l’unzione sacramentale, il dono del sacerdozio.

Il cammino di preparazione di Davide è durato sette anni con gli studi nel Seminario regionale di Basilicata e con il servizio in qualità di diacono svolto nelle parrocchie “S. Maria della Croce” a Ferrandina e in quella di “S. Michele Arcangelo” a Pomarico.

In festa le comunità di Maria SS. Addolorata di Matera dove il novello sacerdote presiederà la sua prima messa giovedì 29 agosto, alle ore 19, e di San Michele Arcangelo di Pomarico, dove celebrerà la messa domenica 1° settembre, alle ore 11.

La diretta della celebrazione dell’ordinazione sacerdotale dalla cattedrale di Matera sarà diffusa attraverso i canali social (Facebook e YouTube) di “Logos – le ragioni della verità”, il web magazine della diocesi di Matera-Irsina.