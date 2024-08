Chiese umbre: Pontificio Seminario regionale, i vescovi hanno nominato il padre spirituale e il vice rettore per i prossimi 5 anni a partire dal 1° settembre

(Foto Ceu)

Dal 1° settembre 2024 i vescovi della Conferenza episcopale umbra (Ceu) hanno nominato per cinque anni don Jozef Gercàk, dell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia, padre spirituale del Pontificio Seminario regionale umbro “Pio XI” di Assisi. Il presbitero conserva il ministero pastorale di Pievano della Pievania del beato Pietro Bonilli a Trevi. Sempre per cinque anni la nomina di don Nicola Testamigna, della diocesi di Città di Castello, quale vice rettore del Pontificio Seminario regionale umbro “Pio XI” di Assisi e responsabile del corso propedeutico.

“Ringrazio per la disponibilità don Jozef e don Nicola, che insieme al rettore, don Francesco Verzini, e agli altri sacerdoti collaboratori costituiscono l’équipe formativa del Seminario regionale – dice il presidente della Ceu e arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo –. Colgo l’occasione per invitare con insistenza tutte le comunità parrocchiali dell’Umbria ad elevare una preghiera corale per i nostri giovani: sono infatti convinto che il Signore continui a chiamare al presbiterato e alla vita consacrata; manca spesso il clima che favorisca l’ascolto e la risposta. Per intercessione della Madonna del Buon Consiglio, patrona del nostro Seminario, preghiamo affinché le giovani generazioni trovino persone autorevoli e credibili che le aiutino a discernere il progetto di Dio sulla loro vita”.

Il 23 settembre prossimo inizierà il nuovo anno di formazione. Al Seminario maggiore ci sono 17 ragazzi, di cui 5 dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve; 4 dell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia; 2 della diocesi di Gubbio; 2 della diocesi di Città di Castello; 2 della diocesi di Terni-Narni-Amelia; 1 della diocesi di Foligno; 1 della diocesi di Tempio-Ampurias in Sardegna. Sono invece 4 i giovani che frequenteranno l’anno propedeutico: 2 dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve; 1 dell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia; 1 della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.