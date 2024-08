Meeting Rimini: CdO, oggi il ministro Urso interviene a un incontro sul Made in Italy

Compagnia delle Opere sarà protagonista anche, oggi, della terza giornata del Meeting di Rimini. I temi discussi saranno numerosi, su tutti l’incontro delle 12 dal titolo “Made in Italy e filiere produttive”. Il governo italiano riconosce che lo sviluppo del Made in Italy è garantito dalle filiere composte da grandi aziende capaci di operare globalmente, le quali coinvolgono piccole e medie imprese locali con elevate capacità produttive. Questo sistema combinato favorisce lo sviluppo del Made in Italy. Tuttavia, l’attuale tendenza a coinvolgere produzioni estere poco controllate mette a rischio le condizioni di lavoro. È essenziale identificare ciò che rende il Made in Italy di qualità e sanzionare chi non rispetta le regole del lavoro, poiché il fulcro rimane la dignità del lavoro. A questo appuntamento parteciperanno Andrea Dellabianca, presidente della Compagnia delle Opere; Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

L’attenzione al capitale umano, la sfida nel mantenere i talenti all’interno delle aziende e come l’intelligenza artificiale stia già cambiando le modalità di lavoro e di insegnamento nelle scuole saranno le altre tematiche di giornata.

L’incontro organizzato da Cdo dal titolo “Il Sistema Banchi: la carità all’opera per il bene comune” si svolgerà alle 11.30 presso Arena Cdo e sarà organizzato da Banco Alimentare, Banco Farmaceutico, Banco delle cose (già Banco Building), Banco Informatico.

Un terzo incontro riguarderà il tema dei talenti, uno dei punti cardine di Compagnia delle Opere al Meeting di Rimini 2024. L’evento dal titolo “Talenti e relazioni: la leadership che impara dagli errori” si svolgerà alle 12.45 presso Arena Cdo e organizzato da Cdo Emilia-Romagna & Cdo Lazio.

Il tema dei ragazzi sarà protagonista durante l’incontro “Adolescenti e giovani nel disagio: una domanda per chi educa” delle 14, seguibile anche in streaming, presso Arena Cdo e organizzato da Medicina e Persona in collaborazione con Cdo Opere educative, Associazione culturale “Il rischio educativo”, Diesse, Disal. Con la partecipazione di Federico Pichetto, direttore della Scuola di formazione teologica della diocesi di Chiavari; Luigi Ceriani, psicologo-psicoterapeuta dell’Università Cattolica di Milano, l’evento si concentrerà sull’emergere del disagio negli adolescenti e nei giovani che è espressione di una crisi più ampia, legata al cambiamento epocale degli ultimi decenni e ai fattori educativi, sociali e culturali connessi. La prevenzione dei disturbi non è solo un tema clinico, ma riguarda la comunità, la famiglia, la scuola, la rete sociale.

Il quinto incontro, presso Arena Cdo alle 16 e in streaming, riguarderà proprio la storia di una delle protagoniste del Meeting di Rimini 2024: “Compagnia delle Opere: una storia in cammino”.

L’ultimo evento di giornata sarà alle 18, anche in streaming, presso Arena Cdo, dal titolo:” L’intelligenza artificiale va a scuola”.

