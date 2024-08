Padre Pio: da domani l’edizione 2024 del cammino a piedi su “La via dei conventi” attraverso i suoi luoghi spirituali

Si svolgerà mercoledì 21 e giovedì 22 agosto la XVI edizione del “Cammino a piedi sulla via dei conventi di Padre Pio attraverso i suoi luoghi spirituali”. Una iniziativa che unisce, in un unico cammino a piedi di oltre 650 km, diverse diocesi tra di loro, cinque Province e tre Regioni attraverso i Comuni dove Padre Pio è vissuto per brevi e lunghi periodi: Pietrelcina, Morcone, Sant’Elia a Pianisi, Campobasso, San Marco La Catola, Serracapriola, Montefusco, Gesualdo, Venafro, Foggia San Giovanni Rotondo e Benevento dove è stato ordinato sacerdote, nel duomo, il 10 agosto 1910. L’itinerario di questa edizione 2024 partirà, come le altre, dalla chiesetta dell’olmo delle Stimmate di Padre Pio a Piana Romana di Pietrelcina e attraverserà Benevento, Montefusco, Carpignano e Gesualdo. Il Cammino è promosso ogni anno dall’Associazione “La via dei conventi di Padre Pio” con la collaborazione del Comune di Pietrelcina, del locale convento dei Frati minori cappuccini, della parrocchia “Santa Maria degli Angeli”, dalla locale Pro Loco e dalla Pastorale del turismo della diocesi di Campobasso-Bojano. Il prossimo anno l’itinerario comprenderà Pietrelcina, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo. Un itinerario, questo del “Cammino a piedi sulla via dei conventi di Padre Pio attraverso i suoi luoghi spirituali” inserito nell’elenco dei cammini di fede e religiosi della Conferenza episcopale italiana e nel catalogo dei cammini religiosi del turismo patrocinati dai comuni itineranti, dalla Regione Campania e della Provincia di Benevento e Avellino.

