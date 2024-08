Diocesi: Belluno-Feltre, a fine agosto gli Esercizi spirituali comunitari itineranti da Aune a Lamon

Scade oggi, mercoledì 14 agosto, il termine per iscriversi alla 17ª edizione degli “Esci” (Esercizi spirituali comunitari itineranti) organizzata per sabato 24 e domenica 25 agosto dalla diocesi di Belluno-Feltre sul tema “Vita in Dio nella Gioia. Sulle tracce di padre Romano Bottegal”.

Il ritrovo è fissato a Feltre, presso il posteggio di viale Piave, nei pressi del Seminario vescovile, alle 7 di sabato 24 agosto; da qui è previsto il trasporto in pulmino fino al luogo della partenza, ad Aune. Come viene annunciato in una nota, nella giornata di sabato, partendo da Aune, si visiterà il territorio di Sovramonte, percorrendo a ritroso una parte della tappa n. 3, passando per Servo, con la sua chiesa di santa Maria Assunta, fermandosi poi a Sorriva per un incontro con Aldo Villabruna, che illustrerà la sua scoperta dei resti del cacciatore paleolitico, che sarà custodito nel Muvar, Museo dell’Uomo della Val Rosna, non ancora aperto al pubblico. Dopo la pausa pranzo si visiterà brevemente la chiesa di San Giorgio, per dirigersi verso Zorzoi, lungo la Digressione C, percorrendo inizialmente la via dello Schenér, scendendo quindi per la Val Rosna e proseguendo fino al confine con il Trentino, presso una passerella sulla strada provinciale 80 (ponte dei Bellotti). Da qui inizierà la salita, con zaino in spalla, fino alla località Bellotti, per raggiungere, infine, dopo circa altri 20 minuti di cammino, il Maso Gai, dove sono previsti la cena e il pernottamento. Nella giornata di domenica è previsto il risveglio prima dell’alba, e, dopo le lodi e la colazione, si partirà a piedi, sempre con zaino in spalla, per giungere fino a Lamon, dove è prevista la partecipazione alla messa nella chiesa parrocchiale; dopo la celebrazione ci sarà il pranzo, a cui seguirà un momento conclusivo, prima del rientro in pulmino a Feltre.

Le riflessioni lungo il cammino saranno condotte da don Augusto Antoniol e saranno centrate sulla spiritualità di padre Romano Bottegal.

