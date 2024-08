Incendi: Vigili del fuoco impegnati in 7 regioni italiane

Prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco per fronteggiare in tutta Italia l’emergenza roghi, resa ancora più pericolosa dal caldo intenso che aumenta le possibilità di espansione degli incendi e rende più difficile il lavoro di spegnimento. Secondo quanto comunicato dai Vvf nella sola giornata di ieri sono state attivate 32 schede Coau-Centro operativo aereo unificato che hanno riguardato 7 regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. Hanno operato 15 Canadair, 4 elicotteri S64, 1 elicottero “Drago” Vf e 2 elicotteri dei Carabinieri. Tutti gli incendi sono stati dichiarati spenti, in bonifica o sotto controllo, eccetto quelli ancora attivi che stanno interessando i comuni di Lenola (Lt) e Castelvecchio Calvisio (Aq). La regione più colpita dal numero di roghi è la Campania, che ha visto l’attivazione dei Vvf nei comuni di Sala Consilina, Nocera Superiore, Giffoni Sei Casali, Salerno, Siano, Moiano, Cava de Tirreni, Calvi Risorta, Castel San Giorgio. In Calabria gli incendi hanno interessato i comuni di San Nicola Arcella, Reggio Calabria, San Vincenzo la Costa, Montauro. Nel Lazio Terracina, Itri, Santi Cosma e Damiano, Alatri, Arce, Monte San Biagio, Capena, Monte San Biagio, Torrita Tiberina, Lenola, Artena. Nel Molise Venafro, in Sardegna Pozzomaggiore ed in Sicilia gli incendi hanno interessato i comuni di Messina, Sutera, Ficarra e

Calatafimi.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /