Infarto mons. Renna: vescovi pugliesi, “vicinanza, fatta di preghiera e amicizia”. Mons. Satriano, “affidiamo il caro don Luigi all’intercessione di Sant’Agata”

“I vescovi delle diocesi di Puglia esprimono la vicinanza, fatta di preghiera e di amicizia alla Chiesa di Catania e ai familiari di mons. Renna”. Lo scrivono in una nota i vescovi pugliesi, ricordando che nella notte tra sabato 10 e domenica 11 agosto, mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, già vescovo di Cerignola–Ascoli Satriano, è stato colpito da un attacco cardiaco. Sottoposto ad un urgente intervento chirurgico, Mons. Renna è stato in seguito ricoverato in terapia semintensiva con prognosi riservata.

“Viviamo queste ore in preghiera fiduciosa – ha affermato mons. Giuseppe Satriano, presidente della Conferenza episcopale pugliese e arcivescovo di Bari-Bitonto – e affidiamo il caro don Luigi all’intercessione di Sant’Agata, nella speranza di ricevere presto notizie confortanti sulle sue condizioni”.

