Perdono d’Assisi: Loreto, le celebrazioni al santuario della Santa Casa con mons. Dal Cin e i Frati cappuccini

In occasione dei 90 anni della presenza e del servizio dei Frati cappuccini al santuario della Santa Casa di Loreto, la Delegazione pontificia e la Provincia Picena dei Frati cappuccini promuovono una serie di appuntamenti.

Giovedì 1° agosto alle 15 è prevista la liturgia d’inizio del “Perdono di Assisi” dal titolo “Abita la misericordia”; alle 21 si terrà una veglia di preghiera con don Francesco Buono, del clero di Perugia-Città della Pieve, dal titolo “La gioia del perdono”. Venerdì 2 agosto mons. Fabio Dal Cin, delegato pontificio, presiederà alle 11 la messa con i Frati cappuccini del santuario. Alle 18, in occasione della giornata dedicata al Perdono di Assisi, si svolgerà uno speciale pellegrinaggio a piedi rivolto soprattutto ai giovani con partenza dal centro “Christus Vivit” di Montorso fino a giungere alla Santa Casa dal titolo “Il cammino verso il perdono”. Concluderà la giornata alle 21 lo spettacolo dell’attore Paolo Ruffini in piazza Giovanni XXIII. Si ricorda che dalla mezzanotte del 1° agosto alla mezzanotte del 2 agosto per tutti i fedeli sarà possibile lucrare l’indulgenza plenaria detta anche “il Perdono di Assisi”. Sabato 3 agosto alle 21 nella basilica pontificia, fra Filippo Caioni, proporrà una riflessione, nell’occasione dell’ottavo centenario francescano, dal titolo “Le stimmate di San Francesco”. Infine, domenica 4 agosto alle 10.30 presso la Sala Paolo VI si terrà la presentazione del progetto “500 in Cinquecento” relativa al cinquecentenario della nascita dell’ordine dei Frati minori cappuccini che ha avuto inizio nelle Marche, cui seguirà la messa presieduta da fra Sergio Lorenzini, ministro della Provincia Picena dei Frati minori cappuccini.

