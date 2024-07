Comunicazioni sociali: Rivista Terrasanta, in uscita il numero di luglio–agosto. Un dossier sui monasteri cristiani e una riflessione del Custode Patton su Gerusalemme

Contiene un dossier storico, spirituale e naturalistico sugli eremi e i monasteri cristiani del deserto di Giudea, tra Betlemme, Gerico e il Mar Morto il nuovo numero (luglio-agosto) in uscita della rivista bimestrale “Terrasanta”. Un viaggio nei monasteri di San Giorgio in Koziba, Mar Saba e delle Tentazioni, luoghi dalla storia antichissima – i primi risalgono al IV secolo –, abitati da religiosi greco-ortodossi portatori di un lascito spirituale che ancora anima il cristianesimo d’Oriente. Il dossier ha approfondimenti sulle origini e le caratteristiche del monachesimo tra il Mediterraneo e il Giordano, e che ebbe in Gaza una delle sue culle. Nel numero viene presentato anche il piano Usa in tre fasi per la guerra a Gaza, e un’intervista agli animatori del Rossing Center di Gerusalemme una realtà che, nonostante tutto, continua a credere nel dialogo tra i popoli in conflitto. E Gerusalemme, città plurale e contesa è la riflessione che firma il Custode di Terra Santa, fra Francesco Patton. Altri articoli del numero sono la Storia di copertina, “Fuga dalla Turchia”, che raccoglie le voci di giovani, artisti e professionisti che lasciano il Paese e cercano una vita diversa all’estero, un viaggio a Manoppello, in Abruzzo, dove è custodito il Volto Santo, e tra le rubriche, Paola Caridi scrive dei maqam, luoghi importanti della cultura palestinese; fra Alberto Pari, segretario della Custodia, di esperienze di ‘equivicinanza’ al dolore, nella ricerca di speranza tra le comunità ferite della Terra Santa; fra Stefano Luca, islamologo nel vicariato cattolico dell’Arabia meridionale, di dialogo e annuncio di fronte ai musulmani. E ancora, articoli e commenti sull’archeologia, il Talmud, il Salterio, dati sulla sicurezza alimentare nei Paesi mediorientali, gallerie fotografiche, ricette d’Oriente.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /