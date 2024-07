Comunicazione: Atism, online la “Nuova Rivista di Teologia morale”. Fascicoli semestrali scaricabili gratuitamente

“Una pubblicazione on line free access, in modo da assicurare una più vasta diffusione, anche oltre i confini italiani, delle ricerche e pubblicazioni in questo settore disciplinare e seguire puntualmente i temi di ricerca promossi dall’Atism che se ne è assunta la proprietà”. Con queste parole – scritte dal direttore scientifico don Pier Davide Guenzi e dal Comitato editoriale nell’apertura del primo numero disponibile online – viene presentata la “Nuova Rivista di Teologia morale” che, per iniziativa dell’Associazione teologica italiana per lo studio della morale, raccoglie l’ereditò della “Rivista di teologia morale” creata nel 1969 e che “sostenuta dai Dehoniani di Bologna, ha rappresentato sino al 2014, anno della sua sospensione, un ideale ‘palcoscenico’ per la teologia morale italiana, accompagnandone le stagioni, le questioni emergenti e introducendo nel corso dei decenni nuovi cultori della disciplina”.

Il neonato periodico è ospitato all’interno del catalogo delle riviste dell’editore Studium. “Una ‘nuova rivista’, non solo sotto il profilo della sua collocazione nel settore di competenza, ma anche – viene precisato – una ‘rivista nuova’, cioè in grado di rilanciare, pur con il necessario tempo di sedimentazione proprio di una produzione scientifica, una riflessione ad ampio spettro sull’identità della teologia morale e sul suo contributo a comprendere i nuovi temi che, talvolta in modo prepotente, guadagnano visibilità nel nostro contesto socio-culturale”.

I fascicoli saranno liberamente e gratuitamente scaricabili. Nel primo, spiega don Guenzi nell’introduzione, “raccoglie la pubblicazione di alcuni contributi presentati in occasione del XXIX Congresso nazionale dell’Atism dedicato a ‘Il fascino (in)discreto del denaro. Itinerari interdisciplinari per un’etica economico-finanziaria’ (Napoli, 4-7 luglio 2022)”. Tra gli autori anche la nuova rettrice dell’Università Cattolica, Elena Beccalli, e studiosi italiani di economia finanziaria e di etica filosofica e teologica.

Direttore responsabile della “Nuova Rivista di Teologia morale” è Gianni Dal Bello; segretario di redazione è Alessandro Picchiarelli; il Comitato editoriale è costituito da Salvino Leone, Alessandro Rovello, Simone Morandini, Michele Mazzeo, Pietro Cognato e Gaia De Vecchi. Formano il Comitato scientifico internazionale Alfonso Amarante (Pontificia Università Lateranense – Città del Vaticano), Antonio Autiero (Università di Münster – Germania), Philippe Bordeyne (Pontificio Istituto Giovanni Paolo II – Città del Vaticano), Roberto Dell’Oro (Loyola Marymount University Los Angeles California – Stati Uniti), Catherine Fino (Institut catholique de Paris – Francia), Julio L. Martinez (Università Pontificia Comillas Madrid – Spagna), René Micallef (Pontificia Università Gregoriana Roma – Italia), Sigrid Müller (Università di Vienna – Austria), Massimo Reichlin (Università Vita e Salute Milano – Italia), Giovanni Salmeri (Università di Roma Tor Vergata – Italia) e Stefano Zamboni (Accademia Alfonsiana Roma – Italia).

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /