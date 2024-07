Maltempo: Protezione civile, “piogge e temporali nel Nord Est. Allerta gialla in 9 regioni”

“All’interno di una vasta saccatura di origine atlantica che interessa gran parte dell’Europa tende a formarsi un nuovo polo di aria più fredda che, dalla serata di oggi, porterà rovesci e temporali sparsi al Nord, in particolare su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna”. Lo rende noto, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, che d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalle dalla sera di oggi, martedì 2 luglio, “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, specie settori centro-orientali, Emilia-Romagna e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 3 luglio, allerta gialla in Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, su gran parte del Veneto e su parte di Lombardia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria”.

