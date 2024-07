Incidente sul lavoro a Massa Marittima: Mcl Toscana, “controlli sono insufficienti per carenze di personale”

“Ogni volta che accade un incidente mortale sul lavoro, come quello di Massa Marittima, si protesta, si esprime cordoglio, si chiede maggiore prevenzione ma in pratica non cambia niente e la tragedia continua. Al di là delle responsabilità che accerterà la magistratura resta il fatto che i cantieri edili sono fra i più colpiti da infortuni ed eventi luttuosi e che i controlli sono insufficienti soprattutto per carenze di personale”. Lo dichiarano in una nota il Movimento Cristiano Lavoratori di Grosseto e di Toscana, che “porta avanti da tempo in Toscana una campagna di informazione e sensibilizzazione chiede a Governo, Parlamento, Regioni, Usl e Inail di fare ciascuno la propria parte fino in fondo per garantire davvero dignità e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

