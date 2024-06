Settimana Sociale: Trieste, il 2 luglio la conferenza stampa

Si terrà martedì 2 luglio alle ore 16 a Trieste, nel Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione, la conferenza stampa di presentazione della 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, in programma dal 3 al 7 luglio sul tema “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro”. L’appuntamento, che riunirà nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia 900 delegati di diocesi, associazioni, movimenti e Buone pratiche provenienti da tutta Italia, vedrà la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di apertura del 3 luglio e di Papa Francesco, che il 7 luglio concluderà i lavori e presiederà la Concelebrazione Eucaristica. Alla conferenza stampa interverranno: mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia; mons. Enrico Trevisi, vescovo di Trieste; Elena Granata, vicepresidente del Comitato scientifico e organizzatore; Mario Anzil, vicepresidente e assessore alla Cultura e allo Sport della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia; Giorgio Rossi, assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo del Comune di Trieste. Modera Stefania Careddu, giornalista dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /