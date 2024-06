Chiese in Europa: è don Antonio Ammirati il nuovo Segretario generale del Ccee

Don Antonio Ammirati, segretario generale del Ccee (foto Ccee)

E’ don Antonio Ammirati il nuovo Segretario generale del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee. È stato eletto dall’Assemblea Plenaria dell’organismo europeo che si è svolta a Belgrado dal 24 al 27 giugno su invito di mons. Ladislav Nemet, arcivescovo di Belgrado e vice presidente del Ccee. Finora vice segretario generale e portavoce del Ccee, Ammirati rimarrà in carica per un quinquennio e prende il posto del don Martin Michaliček, segretario generale dal 2018. “A don Martin – si legge in un comunicato del Ccee diffuso oggi -, i vescovi hanno espresso la gratitudine per la disponibilità e per il lavoro fatto in questi anni a servizio delle Chiese che sono in Europa”.

Nato a Crotone il 19 maggio 1974, ordinato sacerdote il 17 aprile 1999 per l’arcidiocesi di Crotone – Santa Severina in Calabria, già Segretario generale della curia diocesana crotonese, è regista, giornalista pubblicista e autore televisivo. Dal 2002 al 2014 ha lavorato presso l’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, in particolare nella gestione del settore televisivo e come regista della trasmissione della Santa Messa domenicale su RaiUno. È stato consulente del TG1 per le dirette delle celebrazioni papali e consulente dei programmi religiosi della Rai. Ha lavorato nella cooperazione internazionale come coordinatore del Servizio Interventi caritativi a favore del Terzo Mondo della Cei. È stato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunicazione e Cultura della Cei; è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione italiana Ente dello Spettacolo. Dal 2014 al 2020 è stato consulente editoriale, autore e regista presso l’emittente della Cei TV2000 per la quale ha curato anche gli eventi presieduti dal Papa, in collaborazione con Vatican Media. Per il Ccee è stato, anche, responsabile del Simposio sui giovani che si è svolto a Cracovia nell’ottobre del 2022 e coordinatore del Comitato organizzatore dell’Assemblea sinodale continentale che ha avuto luogo a Praga dal 5 al 12 febbraio 2023. Ha curato il trasferimento della sede del Ccee da San Gallo a Roma e la costituzione della Fondazione Ccee in Italia. Il 26 giugno, nell’Assemblea plenaria di Belgrado, è stato eletto Segretario generale del Ccee per un quinquennio.