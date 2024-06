Terremoto Centro Italia: Castelli (commissario), “più fondi per la chiesa di San Francesco ad Amatrice”

Aumentato a 11,3 milioni di euro il contributo per la ricostruzione della chiesa di San Francesco nel Comune di Amatrice (Rieti), uno dei simboli del terremoto del 2016. La decisione della Cabina di Coordinamento sisma, che oggi ha raggiunto l’intesa su una serie di Ordinanze, tra cui anche quella che va ad aumentare alcuni interventi già contenuti nelle Ordinanze speciali in deroga. Tra gli aumenti, riferisce l’ufficio stampa del Commissario alla Riparazione e ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, “sono rientrati anche la manutenzione straordinaria della Caserma ex Scuola corpo Forestale e la manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri di Cittaducale, sempre in provincia di Rieti. Il nuovo contributo ammonta a 5,7 milioni di euro”. “L’aumento dei prezzi da un lato e l’avanzamento delle progettazioni dall’altro, ci ha posto la questione di adeguare i contributi programmati per consentire alla ricostruzione pubblica di proseguire senza ostacoli di natura finanziaria – dichiara Castelli –. Tra questi abbiamo preso atto delle necessità aggiuntive per uno degli interventi più importanti per il patrimonio culturale e artistico di Amatrice e dell’Appennino centrale: la chiesa di San Francesco”. “L’aumento dei fondi per la chiesa di San Francesco è una notizia eccellente, poiché permette di sbloccare i lavori e restituire bellezza storica e architettonica ad Amatrice. Continuiamo il nostro impegno per una progettazione orientata al futuro; l’aumento dei fondi si è reso necessario considerando il vertiginoso aumento dei prezzi, per avviare una ricostruzione basata su una programmazione che ha come obiettivo il rilancio dei territori”, afferma l’assessore ai Lavori pubblici, alle politiche di ricostruzione, alla viabilità e alle infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /