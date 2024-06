Clima e giustizia sociale: Roma, domani un seminario di studio alla Pontificia Accademia per la Vita

“Dalla Laudato si’ a Fratelli tutti: non c’è giustizia sociale senza giustizia climatica” è il tema del seminario di studio in programma domani mattina a Roma, per iniziativa di Pontificia Accademia per la Vita (Pav), Greenaccord, Greenpeace, Ucsi.

Dopo l’introduzione ai lavori di Alfonso Cauteruccio, presidente di Greenaccord, interverranno mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pav, con una relazione su “Tutto è connesso: dalla Laudato si’ a Fratelli tutti”. “Aspetti giuridici, sociali e economici della giustizia climatica” sarà invece il tema affrontato da Enrico Giovannini, economista statistico e direttore scientifico di Asvis. Louise Fournier (Greenpeace International) parlerà di “Moving law closer to justice: the historic climate ruling of the Ecthr”. Antonello Pasini, fisico del clima (Cnr), parlerà di “Crisi climatica ed eventi estremi, una questione di equità” mentre l’epidemiologa dell’ambientale del Dipartimento di epidemiologia del Lazio, Paola Michelozzi, parlerà di clima, salute e disuguaglianze sociali. La prima parte della mattinata si concluderà con l’intervento di Rita Erica Fioravanzo, presidente dell’Istituto europeo di psico traumatologia e stress management, su giustizia climatica e impatto sulla salute: solastalgia ed ecoansia. A seguire, dopo un dibattito, la tavola rotonda “Non c’è giustizia sociale senza giustizia climatica”. Interverranno Andrea Masullo, direttore scientifico di Greenaccord; Simona Abbate (Campagna energia clima di Greenpeace Italia); Antonio Tricarico, campaigner finanza pubblica e multinazionali ReCommon; Domenico Giani, presidente delle Misericordie; don Mattia Ferrari (Mediterranea).

