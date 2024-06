Diocesi: Frosinone, domani l’inaugurazione della mostra “I Papi a Ferentino”, allestita nel Museo

È in programma venerdì 21 giugno, alle 18, l’inaugurazione della mostra “I Papi a Ferentino”, allestita nel Museo diocesano di Frosinone-Veroli-Ferentino, che ha sede in piazza Duomo a Ferentino.

Come si legge nei pannelli realizzati per accogliere i visitatori “in occasione della chiusura dell’anno ormisdiano, aperto il 20 giugno 2023 per la ricorrenza dei 1.500 anni dalla morte di Sant’Ormisda Papa, compatrono di Frosinone, la mostra intende ricordare il profondo e secolare rapporto della città di Ferentino con i Pontefici, attraverso le testimonianze delle presenze, delle visite, dei doni lasciati alla Chiesa di Ferentino”.

“Alcune di queste fanno parte della sede museale e della collezione permanente, come le lapidi che documentano le visite di Gregorio XVI, Pio IX e Paolo VI, il calice di Pio IX e in particolare la mitria e il calzare di S. Celestino V Papa”, viene spiegato.

E ancora: “Questi ultimi, in concomitanza della mostra, torneranno ad essere esposti al pubblico dopo un lungo e importante restauro condotto dalla Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina”.

La mostra è curata dalla direttrice del Museo, Paola Apreda, e dal parroco della vicina concattedrale di Ferentino, don Giuseppe Principali.

L’esposizione sarà visitabile nei giorni e negli orari di apertura del Museo ed è stata realizzata grazie ai fondi stanziati dalla Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Istituti similari, Ecomusei e Archivi – Piano annuale 2023, legge regionale 24/2019.

