Settimane sociali: Cremona, domani incontro “Il lavoro occasione di partecipazione”

“Il lavoro occasione di partecipazione”. Questo il tema al centro dell’incontro in programma domani, sabato 15 giugno, presso la sala Spinelli del Centro pastorale diocesano di Cremona. L’appuntamento, con inizio alle 9.30, è promosso in preparazione alla 50ª Settimana sociale dei cattolici in Italia dall’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Cremona insieme ad Acli Cremona, Cisl Asse del Po e Confcooperative Cremona.

A partire dal tema della kermesse di Trieste – “Al cuore della democrazia – Partecipare tra storia e futuro” – domani verranno affrontati gli aspetti legati al lavoro. Dopo l’approfondimento su “Lavoro, giovani e partecipazione” da parte della Cisl, sarà il presidente di Acli Lombardia, Martino Troncatti, a parlare de “I corpi intermedi nel mondo del lavoro”. Verranno poi raccontate due “buone pratiche”; a presentarle saranno Giusi Biaggi della coop. Nazareth ed Enzo Zerbini della coop. Il Calabrone.

