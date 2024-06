Tv2000: Tarquinio, Messina, Gasparri e Bonelli stasera ospiti del programma “Di Bella sul 28”

Marco Tarquinio (Pd), Manlio Messina (Fratelli d’Italia), Maurizio Gasparri (Forza Italia) e Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra). Sono gli ospiti del programma “Di Bella sul 28”, condotto da Antonio Di Bella su Tv2000, in onda stasera in diretta alle ore 20.50 con un focus sull’esito delle recenti elezioni europee, alla vigilia del G7 in Puglia. Il programma serale sulla televisione della Cei fa il punto, come ogni settimana, sull’attualità nazionale e internazionale con collegamenti, reportage e sondaggi.

