Solidarietà: Croce Rossa Italiana, il 15 giugno presentazione del bilancio sociale 2023

Sarà presentato alla stampa, a Milano, il prossimo 15 giugno (ore 16), il Bilancio Sociale 2023 della Croce Rossa Italiana, alla presenza del Presidente Nazionale della Cri, Rosario Valastro. Il documento, spiegano dalla Cri, è di fatto l’impronta dell’Associazione, del suo operato sul territorio, dell’attività di Volontarie e Volontari impegnati nei più vari contesti, all’insegna di una missione umanitaria che continua e che, proprio nella giornata in cui sarà presentato il Bilancio Sociale, celebrerà i 160 anni di storia della Cri. “Lo scorso anno – dichiara Valastro – ci ha visti affrontare numerose sfide, davanti alle quali abbiamo dimostrato, attraverso l’impegno di volontarie e volontari, nonché del personale dipendente, di essere capaci di guardare alle difficoltà con responsabilità, senso del dovere e competenza. Dall’accoglienza di persone migranti a Lampedusa e in tutti i porti d’Italia, alle emergenze in Emilia-Romagna e Toscana, dal supporto continuo nelle aree colpite dal Sisma del 2016, alle attività di assistenza socio-sanitaria e psicologica rivolte alle persone vulnerabili, dal contrasto alle solitudini alla consegna di pacchi alimentari, al contributo nelle emergenze internazionali. Siamo da 160 anni una storia bella da raccontare, fatta di attenzione alla dignità umana, di chiunque e ovunque”. Nella stessa giornata, il presidente Valastro darà il via alla staffetta ciclistica che partendo proprio da Milano toccherà i primi storici Comitati della Cri, per arrivare, il 22 giugno, a Solferino, in occasione della tradizionale fiaccolata celebrativa dell’Associazione. I partecipanti attraverseranno 3 regioni (Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) per unire 21 Comitati. L’iniziativa si pregia del patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana e impegnerà Volontari della Cri e appassionati delle due ruote in un percorso di 1.000 chilometri. Dopo la presentazione del Bilancio Sociale, sarà inaugurato il Centro cardiologico che integrerà l’offerta medico-infermieristica dell’ambulatorio della Croce Rossa di Milano.

