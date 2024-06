Elezioni europee: media, titoli e commenti. New York Times, “bene la destra, il centro tiene”. Washington post, “scosso establishment Ue”

Elezioni europee seguite e commentate sulle testate in giro per il mondo. Sul New York Times il grafico dei risultati delle elezioni è affiancato da “Dominano i conservatori” nel titolo del pezzo dedicato all’Europa: “Il voto nei 27 Stati membri dell’Ue è stato un indicatore del sentimento politico popolare in un momento agitato per il continente”, si legge; “la destra ha fatto bene, ma il centro ha tenuto”. Sul Washington post invece si parla di “elezioni europee che hanno scosso l’establishment politico dell’Ue”, mentre nel racconto emerge il paradosso dell’esito: “L’estrema destra è emersa in nazioni tra cui Germania e Austria, ma da nessuna parte con maggiore impatto che in Francia”, sebbene “i partiti filoeuropei abbiano ottenuto la maggioranza dei seggi nell’organo legislativo dell’Ue” e “i partiti di estrema destra abbiano perso terreno in Ungheria, a lungo illiberale, così come in Polonia”.

Il titolo del Sidney Morning Herald recita invece: “I partiti di estrema destra scuotono i tradizionali poteri dell’Ue; Macron umiliato chiede elezioni francesi anticipate”.

Il Times of India, il giorno dopo il giuramento del premier Narendra Modi per il suo terzo mandato, racconta dell’esito delle europee con un articolo dedicato alla visita del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier oggi in Francia e le sue parole sono nel titolo: “Non bisogna dimenticare il danno fatto dal nazionalismo e dall’odio”.

Sul cinese “China daily” gli eventi della notte elettorale sono stati accompagnati da vicino, fino alle dimissioni del premier belga De Croo. Sull’argentina La nacion, il titolo “Tensione in Europa. Lo slancio dell’estrema destra non sconvolge Bruxelles, ma fa scricchiolare Parigi e Berlino”.

