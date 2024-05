Solidarietà: Fondazione Angelini, Gianluigi De Palo nominato direttore generale

(Foto Fondazione Angelini)

Gianluigi De Palo è stato nominato direttore generale della Fondazione Angelini.

Interamente finanziata dagli utili di impresa di Angelini Industries, gruppo industriale italiano attivo nei settori della salute, della tecnologia industriale e del largo consumo, Fondazione Angelini sostiene progetti e interventi di natura solidale nel campo del sociale, della salute e della cultura con una particolare attenzione ai territori in cui è presente il gruppo Angelini.

Negli ultimi anni ha finanziato diversi progetti in ambito sanitario e sociale come il Centro di cure palliative pediatriche realizzato dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù a Fiumicino, “Casale Angelini”, care house pensata per accogliere gratuitamente i pazienti in cura presso l’Azienda ospedaliero universitaria Aou Ospedali Riuniti di Ancona, l’iniziativa Restart, rivolta alle micro-imprese delle Marche maggiormente colpite dalla crisi causata dalla pandemia.

In particolare, nell’ultimo anno tra i progetti sostenuti ricordiamo la partnership con “Borgo ragazzi don Bosco”, la promozione del Teatro Greco di Siracusa e il coinvolgimento delle scuole romane con la Fondazione Inda (Istituto nazionale del dramma antico), l’avvio della “Scuola Cantiere Sophia” per la formazione di giovani artigiani.

“Sono veramente lieta di dare il benvenuto a Gianluigi – ha commentato la vice presidente di Angelini Industries, Thea Paola Angelini – che ci aiuterà a definire ancora più precisamente la missione e gli obiettivi della nostra Fondazione. Con Gianluigi, condividiamo profondamente i valori che staranno alla base delle future iniziative della Fondazione. Il nostro obiettivo è di metterci al servizio della comunità, promuovendo e sostenendo progetti che abbiano davvero un impatto, con uno sguardo particolare rivolto ai giovani. Grazie all’esperienza e all’entusiasmo di Gianluigi e nostro, speriamo davvero che Fondazione diventi ogni giorno di più un punto di riferimento al quale rivolgersi sia per dare risposte alle istanze che nascono costantemente dal territorio, sia per progetti con un orizzonte più lungo”.

Sposato e padre di 5 figli, Giovanni, Therese, Maddalena, Gabriele e Giorgio Maria, Gianluigi De Palo, 47 anni, è stato presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari che raccoglie al suo interno 19 forum regionali e 586 associazioni locali e nazionali in rappresentanza di oltre 5 milioni di famiglie. È presidente della Fondazione per la natalità e ideatore dell’evento Stati generali della natalità e del progetto “Immischiati” sulla cittadinanza attiva.

È stato componente del Consiglio nazionale del Terzo Settore e membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio sulla famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; attualmente è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ha iniziato il suo impegno politico-sociale nell’organizzazione della Giornata mondiale della gioventù di Roma durante il Giubileo del 2000 e maturato molteplici esperienze solidali in Africa, tra Mozambico, Etiopia e Tanzania. Nel 2005 è stato eletto presidente delle Acli, del Patronato e del Caf di Roma. Nel 2011 è stato nominato assessore tecnico alla Scuola, Famiglia, Giovani con delega all’Agenzia comunale per le tossicodipendenze del comune di Roma. Giornalista e scrittore, è autore di diverse pubblicazioni sui temi dell’educazione e dello storytelling familiare, oltre a occuparsi di formazione sul tema de “La leadership etica”.