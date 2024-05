Missionari vincenziani: diocesi di Castellaneta, dal 29 maggio al 1° giugno il pellegrinaggio della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa

Dalla Sicilia il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa torna in Puglia: dal 29 maggio al 1° giugno sarà a Mottola (Taranto), in diocesi di Castellaneta, nella parrocchia di San Pietro Apostolo. Ad accogliere la statua della Vergine della Medaglia Miracolosa il vescovo Sabino Iannuzzi che celebrerà l’Eucarestia.

“Una opportunità per ognuno di noi, per rinsaldare la nostra fede ed aprirci alla meditazione e alla riflessione – spiega il parroco, don Graziano Marangi -. L’obiettivo è anche quello di ravvivare la nostra comunità parrocchiale, che possa essere un tempo per comprendere quella è la grazia che riceviamo da questo momento ed una occasione per risvegliare la fede nelle famiglie che vivono nel nostro territorio parrocchiale e nella città tutta”. “La missione ‘Tre giorni con Maria’ che portiamo e viviamo all’interno delle comunità parrocchiali – aggiunge padre Mario Sirica, membro dell’omonima Commissione – è un’esperienza di grazia. Anche se breve, è un’esperienza che entra in contatto con le emozioni delle persone”.

Mercoledì 29 maggio, alle 18.15, l’arrivo e l’accoglienza della statua presso la Villa comunale e processione alla chiesa di San Pietro Apostolo con solenne intronizzazione della venerata immagine della Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa; alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Iannuzzi; alle 20.30 catechesi mariana guidata dai padri missionari. Giovedì 30 maggio alle 9 celebrazione eucaristica; alle 10 visita presso l’Hospice del Pta di Mottola; alle 11 visita agli ammalati e agli anziani; alle 12 recita dell’Ora media; alle 17 esposizione del SS. Sacramento; alle 18:20 recita del rosario e benedizione eucaristica; alle 19 celebrazione eucaristica animata dalle associazioni di volontariato presenti nel territorio; alle 20.30 veglia mariana. Il 31 maggio alle 9 celebrazione eucaristica; alle 10 visita presso Rsa Villa Francesco; alle 12 Ora media; alle 17 esposizione del SS. Sacramento; alle 18:20 recita del rosario e benedizione eucaristica; alle 19 messa e alle 20.15 fiaccolata “Aux Flambeaux” e processione della statua della Madonna della Medaglia Miracolosa Pellegrina. Sabato 1° giugno, alle 10 visita agli ammalati e agli anziani; alle 16 incontro con i fanciulli e i ragazzi del catechismo e della Acr.; alle 17:30 esposizione del SS. Sacramento; alle 18:20 recita del rosario e benedizione eucaristica; alle 19 celebrazione eucaristica e saluto della statua.